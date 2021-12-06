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06 Aralık 2021 Pazartesi 14:20:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 14:20:00

Urse: Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana katkı sunuyor

Kaynak: AA

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Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı Cristian Urse, Türkiye'nin, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa kıtasında gerçekleştirilen hukuki çalışmalara katkıda bulunan bir ülke olduğunu söyledi.

Yargıtay binasının İsmail Rüştü Cirit Konferans Salonu'nda düzenlenen "Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği-Avrupa Konseyi Ortak Projesi" kapsamında, "Temyiz Mahkemelerinin Uluslararası Hukuki Çerçevesi Sunum Çalıştayı"nın açılışı yapıldı.

Düzenlenen çalıştay aracılığıyla farklı ülkelerdeki sistemlerin de öğrenilebileceğini belirten Urse, "Türkiye, kendi yargı sistemini güçlendirmek amacıyla yaptığı çalışmalarda yalnız değil. Türkiye, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin kabul edilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin komisyon çalışmalarında her zaman yer alan 47 üye ülkeden biri. Türkiye, tüm kıtada güçlü bir insan hakları sisteminin sözleşmelerle uygulamaya konabilmesi ve mahkeme kararlarının uygulanması açısından çalışmalara katkıda bulunmaktadır." dedi.

Avrupa Konseyi olarak Yargıtay'ın yanı sıra Anayasa Mahkemesi ile ilgili de bir proje başlattıklarını kaydeden Urse, diğer tüm üye ülkelerde olduğu gibi yargı sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Birçok farklı alanda başlattıkları projelerdeki genel amaçlarının, ülkelerin hukuki ve demokratik kültürlerinin geliştirilmesine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Urse, "Bugün yaptığımız etkinliğin amacı temyiz mahkemelerinin kontrolü ve etkinliğinin geliştirilmesidir. Aynı zamanda diğer ülkelerin de deneyimlerini öğrenme fırsatımız olacak. ABD, Birleşik Krallık, Slovenya ve Almanya'dan hukukçular bize bilgi verecek." ifadesini kullandı.

Etiketler : İsmail Rüştü Cirit Urse Avrupa Konseyi
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