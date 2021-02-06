TUSAŞ'tan heyecanlandıran paylaşım!

TUSAŞ tarafından yapılan video paylaşımda 'Ülkemizin jet eğitimi ve hafif taarruz uçağı ihtiyacını karşılayacak olan HÜRJET yüksek manevra kabiliyeti, farklı konfigürasyonları ve üstün faydalı yük kapasitesi ile muharebe alanlarında göklerdeki önemli gücümüz olacak.' denildi.



HÜRJET

Cumhuriyet bir asrı geride bırakırken, HÜRJET gökyüzündeki yerini alarak bağımsızlığı selamlayacak. Ön tasarım incelemesi tamamlanan uçak, eğitim ve gösteri uçuşlarındaki mevcut hava araçlarının yerine kullanılacak. Jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET, geniş görev yelpazesi ve üstün yük kapasitesiyle dikkat çekiyor.

13 metre uzunluğa sahip HÜRJET'in menzili ise 2 bin 592 kilometre. Gece görüş uyumu ve havada yakıt ikmali gibi özelliklere sahip.

HÜRJET'in diğer özellikleri

- 9,8 metre kanat açıklığı

- 2 bin 271 kilogram maksimum yük

- 1,4 mach maksimum hız

- 45 bin ft irtifa