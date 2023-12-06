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06 Aralık 2023 Çarşamba 23:37:00 - Güncelleme:06 Aralık 2023 Çarşamba 23:37:00

Turşu bidonlarından 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu

Kaynak: AA

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Balıkesir'de durdurulan bir yolcu otobüsünde, 498 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünü kontrol amacıyla durdurdu.

Otobüste yapılan aramalarda, yolculardan Tolga T'ye ait turşu bidonları arasında kamufle poşet içinde gizlenmiş 498 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Tolga T, gözaltına alındı.

Etiketler : otobüs yakalaması sentetik uyuşturucu Balıkesir olayı
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