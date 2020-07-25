Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...

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25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:11:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 10:15:00

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar...

Kaynak: AA

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Son 24 saatte 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 224 bin 252, can kaybı 5 bin 580 oldu. 1009 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 207 bin 374'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 42 bin 986 test yapıldı, 937 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 1009 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 489 bin 360, vaka sayısı 224 bin 252, vefat sayısı 5 bin 580 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 379, toplam iyileşen hasta sayısı ise 207 bin 374 oldu.

"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Toplam test sayımız 4,5 milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark düne kıyasla azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız, erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor."

Rusya ve Libya'ya uçak seferleri başlıyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle video konferans yoluyla gerçekleştirdiği toplantıda Kovid-19 nedeniyle durdurulan uluslararası uçuşların 1 Ağustos itibarıyla tekrar başlayacağını duyurdu.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların tekrar başlamasına yönelik kararın ardından, tur operatörlerinin Türkiye'ye yönelik tatil paketi satışlarına başladıklarını bildirdi.

Başkent Trablus'taki Mitika Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, devlete bağlı Afriqiyah Havayolları ve özel havayolu şirketi Libyan Wings'in gelecek pazardan itibaren koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan Libya'dan Türkiye'ye uçak seferlerinin pazar gününden itibaren yeniden başlayacağı belirtildi.

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