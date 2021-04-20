Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 61.028 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.