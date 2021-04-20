20 Nisan 2021 Salı 20:37:00 - Güncelleme:20 Nisan 2021 Salı 20:37:00
Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 61 bin 28 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 61.028 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 3 bin 375 oldu, 55 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 792 bin 129'a yükseldi.