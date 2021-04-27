27 Nisan 2021 Salı 21:28:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 21:28:00
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!
Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 43.301 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 bin 301 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.
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