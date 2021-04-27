  • BIST
    1392
  • Dolar
    8,2243
  • Euro
    9,9615
  • Altın
    469,8530
İstanbul
9 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!
NASA'nın Mars'a indirdiği mini helikopterden ilk fotoğraf geldi
Kazakistan konsolosluğuna ait araç kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Ömer Çelik'ten Biden'a 'soykırım' tepkisi
Melek İpek tahliye edildi: Bu gece artık rahatça uyuyabileceğim
Bankalar uzaktan kimlik tespiti yaparak müşteri kabul edebilecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy güneyde cephe hattını ziyaret etti
Arnavutluk'ta genel seçimi Başbakan Edi Rama'nın partisi önde götürüyor
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de Guterres-Tatar ikili görüşmesiyle başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
5+1 gayriresmi Kıbrıs konferansı Cenevre'de başlıyor
Meyer-Landrut: Türkiye bizim için çok önemli bir ortak
Turkcell Kadın Futbol Ligi'nde grup maçları tamamlandı
Şanlı bayrağımızı yırtan ırkçı vekilin dokunulmazlığı kaldırıldı
"Türkiye bizim gerçekten büyük bir örnek"
Dünyanın ilk 10'u arasına girecek!
Komşuda 'Akkuyu' paniği: Türkiye bizimle pazarlık yapmalı
Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması
İşlevi gizli tutuluyor: ''NROL-82'' fırlatıldı
Onu Şevval yapan zayıflığıymış
Şampuan satıp çocuk okutacak
Koku almak istiyor
Türkiye'den 10 soruda Biden'a ‘soykırım' cevabı
Heyecanlandıran Milli Muharip Uçak açıklaması
27 Nisan 2021 Salı 21:28:00 - Güncelleme:27 Nisan 2021 Salı 21:28:00

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!

ABONE OL

Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına ilişkin güncel verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 43.301 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 346 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 bin 301 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.

Etiketler : Sağlık Bakanlığı Ağır hasta koronavirüs
Ne yaptın bacım

Ne yaptın bacım
Yeni dizi yeni imaj

Yeni dizi yeni imaj
5 günde 4 kilo verdi

5 günde 4 kilo verdi
Fanlarından çiçek sürprizi

Fanlarından çiçek sürprizi
Pakistan'da 100 milyon izleyici!

Pakistan'da 100 milyon izleyici!
Söz ve müzik Emircan

Söz ve müzik Emircan
Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti

Oyuncu Ertuğ Koruyan kalp krizi sonucu vefat etti
Koronavirüs aşısı vuruldu

Koronavirüs aşısı vuruldu
Ünlü bebekler Galata'da

Ünlü bebekler Galata'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER