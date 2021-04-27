Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 346 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 bin 301 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.



Ağır hasta 3 bin 549 oldu, 45 bin 592 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 167 bin 263'e yükseldi.