Türkiye'nin ambulans uçakları şifa bekleyenler için uçtu

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27 Kasım 2021 Cumartesi 15:15:00 - Güncelleme:27 Kasım 2021 Cumartesi 16:30:00

Türkiye'nin ambulans uçakları şifa bekleyen 154 hasta için 53 ülkeye uçtu

Kaynak: AA

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Sağlık Bakanlığınca, bu yıl 53 ülkedeki acil tedavi ihtiyacı bulunan 154 hasta, ambulans uçaklarla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Türkiye, dünyanın dört bir yanında acil sağlık hizmetine ihtiyaç duyan veya bulunduğu ülkede gerekli tedaviyi alamayan vatandaşlarının yardımına ambulans uçaklarla koşuyor.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, yurt dışından kara veya deniz yoluyla Türkiye'ye nakledilmesi mümkün olmayan hastalar, hava ambulanslarıyla ülkeye getiriliyor.

Ambulans uçaklarda, hastaların nakil sırasında tedavilerinin aksamaması için gerekli tüm donanımlar bulunuyor. Adeta taşınabilir yoğun bakım odası olan bu ambulanslar, acil durumlarda hastalara en hızla müdahalenin yapılmasına olanak sağlıyor.

AMBULANS UÇAKLAR 5 KITAYA UÇTU

Bu yıl Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarındaki 53 ülkeden 154 hasta Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

KKTC 14, Kosova ve Hollanda 10'ar, Fransa 7, Azerbaycan ve Lübnan 6'şar kişiyle, en fazla hastanın getirildiği ülkeler oldu.

Bu ülkeleri 5'er hastanın getirildiği Libya, Ukrayna, Belçika, Portekiz ve Tanzanya ile 4'er hastanın nakledildiği Almanya, Kazakistan, Rusya ve İran izledi.

Ambulans uçaklarla Romanya, Bosna Hersek, Özbekistan'dan 3'er, Irak, Bulgaristan, Gürcistan, Somali, İngiltere, Sırbistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Umman, Macaristan, Moldova, Hindistan, Maldivler, Moritanya, Kuveyt, Liberya'dan 2'şer hasta getirildi.

Birer hastanın nakledildiği ülkeler ise Suudi Arabistan, Mısır, Afganistan, Cibuti, Yunanistan, Kenya, ABD, Ürdün, İsviçre, Sudan, Polonya, Kırgızistan, Litvanya, Cezayir, Gabon, Senegal, Burkina Faso, Fas ve Ekvator Ginesi olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : ambulans uçak sağlık bakanlığı tedavi
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