Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Geri adım atmayacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'da mevkidaşı Lavrov ile basın toplantısı düzenledi. Türkiye olarak yaptırımlara karşı olduklarını belirten Çavuşoğlu, "Bu egemenlik haklarımıza saldırıdır. Bizim Rusya ile ilişkilerimizin sorgulanması yerine bu ilişkinin sağlıklı şekilde devam etmesine odaklanmaları gerekir. Yaptırımlar ile geri adım atmayacağımızı herkes iyi bilir" dedi.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Liderlerimiz arasında samimi bir diyalog var. Ticarette 100 milyar dolar hedefi koyduk ama şu anda bunun gerisindeyiz. İmzaladığımız anlaşmaları gözden geçirdik.

Domates ve TIR kotaları kaldırılmalı. Rusya vatandaşları ülkemize vizesiz gelebiliyorlar biz bundan memnuniyet duyuyoruz ama Türk vatadaşları için de vizelerin kaldırılmasını bugün tekrar vurguladık.

Ortak aşı konusunda görüşmelerimizi sürdürüyoruz.

Suriye, Libya, Doğu Akdeniz konularını ele aldık. Bölgesel konulardaki istişarelerimiz sürecek.

Suriye'de amacımız kalıcı barış ve istikrar.

AB VE ABD'NİN YAPTIRIMLARI

Geçmişte AB ülkelerinin Rusya'ya yaptırımları oldu. Biz bunlara katılmadığımız gibi doğru olmadığını da açıkça söyledik. Aynı şekilde İran'a yönelik yaptırımlara da karşıyız.

En son ABD'nin CATSAA yaptırımları bizim egemenlik haklarımıza saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı herkes bilir. Rusya ile S-400 anlaşması CATSAA'dan önce imzalandı. Yaptırımlarla sorunlar çözülemez.

Her konuda herkesle aynı fikirde olmak zorunda değiliz. Görüş ayrılığı olduğu yerde diyalog yolunu tercih etmeliyiz. Bizim Rusya ile olan ilişkilerimiz, AB veya NATO'yla olan ilişkilerimize alternatif değildir.

Batılı ülkelerin yaptırım ve bu şekilde sorgulama yerine işbirliğine önem vermesini bir kere daha vurgulamak isterim.

SPUTNIK V AŞISI

Sayın Putin, Cumhurbaşkanımıza Sputnik V aşısı için teklifte bulununca hemen Cumhurbaşkanımız gerekli talimatları verdi.

Rusya'dan bilgiler talep edildi. Sağlık Bakanlığımız bilgilerin gelmeye başladığını söyledi. Rusya ile ortak aşı üretilmesi hedefinde ilerliyoruz.