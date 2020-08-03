Türkiye'den ABD'nin terör örgütüyle petrol anlaşmasına çok sert tepki
Dışişleri Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın güdümündeki Suriye Demokratik Güçleri'nin ABD'li bir şirketle petrol anlaşması yapmasına sert tepki gösterdi. Açıklamada, "ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez" denildi.
PKK/ YPG terör örgütünün güdümündeki “ Suriye Demokratik Güçleri” nin yaptığı duyurulan petrol anlaşmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/YPG terör örgütü güdümündeki “Suriye Demokratik Güçleri”nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki topraklarda petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik “Delta Crescent Energy LLC” adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında bildirilmiştir.
PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları Suriye halkına aittir.
ABD'nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez"
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