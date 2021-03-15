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15 Mart 2021 Pazartesi 20:47:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 20:47:00

Türkiye'de vaka sayısı 15 bini geçti

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Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatte 15 bin 503 yeni vaka, 858 yeni hasta tespit edildi. 63 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 151 bin 113 Kovid-19 testi yapıldı, 15 bin 503 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1425 oldu, iyileşen sayısı ise 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Ağır hasta 1425 oldu, 15 bin 893 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 716 bin 969'a yükseldi.

Etiketler : koronavirüs türkiye son dakika haberler
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