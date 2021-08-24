Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı:

"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."

Sağlık Bakanı bir sonraki paylaşımında ise "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız." açıklamasını yaptı.