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24 Ağustos 2021 Salı 20:57:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 20:58:00

Türkiye'de 19 bin 191 yeni vaka tespit edildi

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Sağlık Bakanlığı'ndan günün verilerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı 24 Ağustos 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 191 kişinin testi pozitif çıktı, 230 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka tablosunu şu notla paylaştı:

"Vaka sayıları azalmadıkça kayıplarımız azalmıyor. Bugün tedbir alıp harekete geçmezsek yarın daha ağır yükler taşıyabiliriz. Sevdiklerimiz için aşı olup tedbirlere uyalım."

Sağlık Bakanı bir sonraki paylaşımında ise "Covid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında dünyada 7. sıradayız." açıklamasını yaptı.

Etiketler : sağlık bakanı vaka sayısı kovid 19 koronavirüs
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