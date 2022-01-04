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04 Ocak 2022 Salı 08:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 09:40:00

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmeler sonrası Türkiye ve ABD kanadından açıklamalar geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri telefonda görüştüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Blinken telefonda görüştü.

Görüşmede, gelecek dönemde gerçekleştirilecek NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) toplantıları öncesinde Rusya Federasyonu-Ukrayna gerginliği, stratejik mekanizmanın canlandırılması başta olmak üzere Türkiye-ABD ikili ilişkileri, Sudan, Etiyopya ve Kafkaslardaki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

ABD: BLİNKEN VE ÇAVUŞOĞLU, RUSYA'NIN UKRAYNA TEHDİDİNE KARŞI KOORDİNASYONU GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya'nın Ukrayna sınırında tırmandırdığı gerilim konusunda koordinasyon ve Türkiye'nin Ermenistan ile normalleşme süreci olmak üzere birçok bölgesel ve ikili ilişkiyi görüştüğü bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price iki bakan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Bakan Blinken ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya'nın Ukrayna'daki gerilimi tırmandırma tehdidine ilişkin koordinasyonun sürdürülmesinin önemini ele aldı." ifadesini kullandı.

Price ayrıca iki bakanın Afrika Boynuzu'ndaki gelişmelerin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere özel elçi ataması ve ikili iş birliğini derinleştirme çabalarını da ele aldığını kaydetti.

Sözcü, görüşmede Blinken ve Çavuşoğlu'nun NATO müttefikleri olarak iki ülkenin karşılıklı endişe alanlarını da ele alma fırsatı bulduklarını bildirdi.

BLİNKEN, B9 ÜLKELERİ İLE RUSYA'NIN UKRAYNA SINIRINA YAPTIĞI ASKERİ YIĞINAĞI GÖRÜŞTÜ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Bükreş Dokuzlusu (B9) olarak da bilinen NATO'nun doğu kanadı ülkeleri dışişleri bakanları ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağı görüştü.

Dışişleri Sözcüsü Ned Price, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Bakanlar, Rusya'nın Ukrayna sınırı boyunca istikrarı bozan askeri yığınağı; müttefiklerin toplu savunması için ortak, hazır ve kararlı bir NATO duruşuna duyulan ihtiyacı ve ortak endişe konularında transatlantik iş birliğini görüştü." ifadesini kullandı.

Blinken'ın, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi savunma, caydırıcılık ve diyalogla düşürmeye çalıştığını kaydeden Price, "Bakan Blinken ABD'nin tüm transatlantik müttefiklerimiz ve ortaklarımızla yakın istişare ve koordinasyonu sürdürme taahhüdünü vurguladı." bilgisini paylaştı.

Price, bakanların ayrıca Çin'in yönelik artan siyasi baskı ve ekonomik zorlama Litvanya'nın yanında durmanın önemine vurgu yaptığını kaydetti.

Blinken, B9 dışişleri bakanlarından önce de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu B9, 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.

Etiketler : Mevlüt Çavuşoğlu ABD TÜRKİYE Çin
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