Türkiye'den, Ege'de yeni bir 'NAVTEX' ilanı daha

Türkiye, Ege'de yeni NAVTEX ilan etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik görüşmenin ardından Türkiye, İzmir istasyonundan yeni NAVTEX yayınladı. Yayınlanan NAVTEX mesajında Limni Adası'nın Lozan Antlaşması'yla belirlenen gayri askeri statüsünün ihlal edildiğini duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik görüşmenin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirileceği haberi geldi. Önemli diplomasi trafiğinin ardından Ege'de yeni NAVTEX ilan etti.
TÜRKİYE'DEN BİR LOZAN NAVTEX'İ DAHA
Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.