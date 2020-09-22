Türkiye'den, Ege'de yeni bir 'NAVTEX' ilanı daha

Türkiye, Ege'de yeni NAVTEX ilan etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Merkel ve Michel arasındaki kritik görüşmenin ardından, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirileceği haberi geldi. Önemli diplomasi trafiğinin ardından Ege'de yeni NAVTEX ilan etti.

TÜRKİYE'DEN BİR LOZAN NAVTEX'İ DAHA

Türkiye, Lozan ile belirlenen gayri askeri statüsü ihlal edildiği icin Ege'de yeni NAVTEX ilan etti. 24 Eylül saat 11.00'e kadar geçerli olacak.