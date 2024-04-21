Türk askeri heyet, Yunanistan'da Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Türk askeri heyet, Yunanistan'da Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti

Milli Savunma Bakanlığı, Türk askeri heyetinin Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.

Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında 18-19 Nisan'da Yunanistan'ın Ferecik kentindeki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gerçekleştirilen ziyarette Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.