Türk askeri heyet, Yunanistan'da Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti
Kaynak: AA
Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) 4. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erhan Akgül ve beraberindeki askeri heyet, Yunanistan 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığını ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk askeri heyetinin Yunanistan 31'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.
Türkiye ile Yunanistan arasında güven artırıcı önlemler kapsamında 18-19 Nisan'da Yunanistan'ın Ferecik kentindeki 31. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına gerçekleştirilen ziyarette Tuğgeneral Akgül ve beraberindekilere Türkiye'nin Atina Askeri Ataşesi Topçu Albay Ali Aktemur eşlik etti.
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