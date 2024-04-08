VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa İstanbul'dan yeni rekor: Tüm zamanların en yüksek kapanışı!
Hakkari'yi sağanak vurdu: Yollar göle döndü, evleri su bastı
IMF'den özel kredi piyasasına net uyarı: Kırılganlıklar artabilir
İran'dan İsrail'e: "Cezalandırılacak ve gereken cevabı alacak"
Türkiye birinci oldu! Türkiye'den kardeş Gazze'ye şefkat eli
Bayramda hava nasıl olacak?
08 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00 - Güncelleme:08 Nisan 2024 Pazartesi 16:15:00

Trafiğe çıkacak sürücülere uyarı! "Uykusuz ve yorgun araç kullanmayın"

Kaynak: AA

ABONE OL

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, bayram tatili nedeniyle yola çıkacak sürücüleri uyararak "Sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum." ifadesini kullandı.

TŞOF Başkanı Apaydın ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Apaydın, yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlarken ziyaretlerin arttığı bayram döneminde seyahat edecek sürücülerin trafik kurallarına azami derecede riayet etmesi gerektiğini bildirdi.

Sürücülerin bu dönemde her zamankinden daha dikkatli olması uyarısında bulunan Apaydın, "Bayram tatilinde trafiğe çıkacak sürücülerimizin uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanmamasını özellikle istirham ediyorum. Bu bayram yollarda yapılacak hatalarla ocaklar sönmesin." değerlendirmesinde bulundu.

TESK Başkanı Palandöken de mesajında, bayramların toplumsal ve kültürel önemine işaret ederek şunları kaydetti:

"Alın teri ve gayretiyle ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın bayramda işlerinin bol ve bereketli olmasını, kazançlarının ise artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle tüm Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutluyor, dostluklarımızın tazelenmesine, mutlulukları artırmamıza, birlik ve beraberliğin en üst seviyede yaşanmasına vesile olmasını diliyorum."

Etiketler : bayram tatili trafik sürücü uyarı uykusuz yorgun
Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü

Ayça Varlıer, Türkiye'ye döndü
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Stilleri konuştu

Stilleri konuştu
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var

Hülya Avşar: Arkada büyük ekip var
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

Gizem Tuncer: Hesabımı kimseye ödetmem

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX