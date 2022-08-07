TPAO'ya yetki verildi! 3 ilde petrol aranacak

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07 Ağustos 2022 Pazar 10:55:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 10:55:00

TPAO'ya 5 sahada çalışma yapması için petrol arama ruhsatı verildi

Kaynak: AA

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), çeşitli illerdeki 5 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, petrol hakkına müteallik kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Antalya'da 3, Manisa'da 1 ve Kahramanmaraş-Gaziantep sınırında bulunan 1 sahada çalışma yapması amacıyla petrol arama ruhsatı verildi. Söz konusu ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Ayrıca, Transatlantic Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ'nin müracaatı doğrultusunda şirketin Diyarbakır'ın merkez ve Bismil ilçeleri sınırları dahilinde sahip olduğu iki işletme ruhsatının birleştirilmesine karar verildi.

Etiketler : Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Transatlantic Petroleum Doğal Gaz Arama ve Üretim AŞ
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