Threads'in önerileri için özür dilendi

Instagram başkanı Adam Mosseri, Ask Me Anything (Bana İstediğini Sor) sorusuna yanıt veren kısa bir videoda, Threads'te çoğalan "düşük kaliteli öneriler" için özür diledi ve ekibin bir düzeltme üzerinde çalıştığını söyledi.

Mosseri, "İçeriği tamamen kaldırdığımız nokta olan Topluluk Kurallarımızı tam olarak ihlal etmeyen, ancak bir açıdan bu çizginin dibine kadar giren şeyler. Bunu geliştirmek için çalışıyoruz. Bu noktada birçoğunun düzeltilmesi gerekiyor" dedi.