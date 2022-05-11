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11 Mayıs 2022 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:11 Mayıs 2022 Çarşamba 15:27:00

The New Yorker dergisi TB2 Bayraktar SİHA'yı kaleme aldı: Savaşın doğasını değiştiren Türk dron'u

Kaynak: Yeni Şafak

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ABD'nin ünlü dergilerinden The New Yorker, Rusya'nın başlattığı savaşta Ukrayna'nın da kullandığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının savaşlardaki etkisini inceleyen bir makaleye yer verdi. “Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu” ifadesinin kullanıldığı makalede,13 ülkeye satılan SİHA'lar ile Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar 800'den fazla atış gerçekleştirildiği vurgulandı.

Bayraktar TB2'lerin masaya yatırıldığı son analiz, ünlü Amerikan dergisi The New Yorker'da yayınlandı.

"Savaşın doğasını değiştiren Türk dronu" ifadesinin kullanıldığı makalede, Ukrayna ve çeşitli ülkelerin kullandığı insansız hava araçlarının Türkiye için bir diplomatik araç olduğu da vurgulandı.

The New Yorker dergisindeki Stephen Witt imzalı makale, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaştaki insansız hava aracı kullanımı üzerinden Bayraktar TB2 dronlarını ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın hayatını konu aldı.

13 ÜLKEYE SATILDI

"Ukrayna'nın savunmasında Bayraktar bir efsane hâline geldi. Kiev'de bir hayvanat bahçesi bebek lemura ismi verilmesinden dron'un 'Rus suçlularından hayaletler yaptığını' iddia eden akılda kalıcı bir şarkının konusu oldu" denilen makalede, Bayraktar TB2'nin 2016'dan bu yana 13 ülkeye satıldığının altı çizildi.

800'DEN FAZLA ATIŞ GERÇEKLEŞTİRDİ

İnsansız hava aracının Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan tarafından da kullanıldığı hatırlatılan makalede "TB2 şu ana kadar Kuzey Afrika'dan Kafkasya'ya kadar 800'den fazla atış gerçekleştirdi. Askeri analistler daha önce yavaş, alçaktan uçan dronların konvansiyonel savaşta düşük kullanımı olacağını öngörürken TB2, kendisini yok etmek için tasarlanan hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirebiliyor" ifadeleri yer aldı.

Makalenin yazarı Witt, Selçuk Bayraktar ile mart ayında video yoluyla konuştuklarını belirterek şunu aktardı:

"Ona dronlarının Ukrayna'daki kullanımına ilişkin bir soru sorduğumda şu yanıtı verdi: Yapmaları için tasarlandıkları işi yapıyorlar. Dünyadaki en gelişmiş hava savunma sistemlerinden ve zırhlı araçlardan bazılarını etkisiz hâle getiriyorlar"

ELON MUSK GİBİ GÖRÜYORLAR

Bayraktar'ın iki milyondan fazla Twitter takipçisi olduğu ve hesabını genç eğitim girişimlerini teşvik etmek için kullandığı belirtilen makalede görüş veren Cenevre Üniversitesi'nden uluslararası ilişkiler araştırmacısı Federico Donelli, "Bazı insanlar onu Elon Musk gibi görüyor" dedi.

Türkiye'nin komşuları nedeniyle değişen ittifaklar içindeki bir bölgede olduğunu hatırlatan Donetelli "Bayraktar'da Türkiye'nin tarihi yolunu değiştirebilecek bir deha buluyorlar" dedi.

MIT'TEKİ DANIŞMANIN GÖRÜŞLERİNE DE YER VERİLDİ

1979 yılında doğan Bayraktar'ın hayat hikâyesinin anlatıldığı makale, ikinci yüksek lisans programını tamamladığı, ABD'nin önce gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) danışmanı olan Eric Feron'un görüşlerine de yer verdi.

Feron'u "azimli bir zanaatkar ve genç eğitimine karşı bir tutkuya sahip gözlemci bir Müslüman" olarak hatırladığını söyledi. Feron, "İyi bir pilottu ancak ne yapmak istediğini düğününe davet edilene kadar anlamamıştım" dedi.

Etiketler : Bayraktar TB2 Dağlık Karabağ savaşı Azerbaycan
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