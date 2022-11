CHP'Li İBB'nin 2023 yılı reklam bütçesi dudak uçuklattı

AK Partili Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB Meclisi toplantısı esnasında kürsüye çıkarak önemli açıklamalarda bulundu.

2022 yılı için reklama 849 milyon lira ayrıldığını anımsatan AK Partili Göksu, 2023 bütçesinde bulunan gizlenmiş reklam parası 1 milyar 822 milyon TL'dir" ifadelerini kullandı.

AK Partili Göksu, söz konusu reklam bütçesiyle neler yapılabileceğini de açıkladı.

AK Partili Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kürsüden şu açıklamalarda bulundu:

"Bununla ne yaparsınız biliyor musunuz? 365 tane otobüs alabilirsiniz. Bu, şunu gösteriyor: İstanbullular! Size her gün bir otobüs değil ama her gün bir otobüs parası kadar reklam parası ayırmışlar. Ama, Sayın Başkan'ın unuttuğu bir şey var; bir gerçek var. Bir basit hakikat bütün algıları yok edebilir. Kar, İstanbul'u teslim aldığında, sizin boğazda kurduğunuz balık sofrası, bütün algılardan çok daha güçlü bir resim haline gelebilir. Yanan her otobüs, aksayan seferler, çalışmayan merdivenler, artan trafik... Hepsinden daha güçlü bir anlam taşıyabilir. Taşıma suyla, değirmen dönmez."

"2024 YILINDA BİZ SENİ GÖNDERECEĞİZ"

İBB Meclisi Kasım ayı altıncı oturumu yapıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşmasına istinaden, "Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısının altıncı oturumu, Ekrem İmamoğlu Başkanlığı'nda Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 İBB bütçe planının sunumunu gerçekleştirdi.

"BAŞKAN ALTILI MASAYA 'BEN BURADAYIM' DEMEK İÇİN GELMİŞ"

İmamoğlu'nun konuşmasında, İBB'deki israf düzenine son verdiklerini 2023 seçimlerini kazanacaklarını belirtmesi üzerine bir konuşma yapan AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Geçtiğimiz günlerdeki konuşmamda İBB Başkanı için bir isim takmıştım. Sanal alemde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi avatar başkan. Burada altını çizerek söylüyorum ki sayın başkan sanal dünyada dolaşmayı çok sevdiği için bize öyle bir sunum yaptı ki, sanki biz bu İstanbul'da yaşamıyoruz. Başkanın 3 yıllık bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu bütün konuşmaları bildiğim için, sadece yaptığım konuşmaları bir temenniden ibaret gördüğümü buradan ifade etmek isterim. Sayın başkan burada aslında meclise konuşmaya değil, altılı masaya konuşmaya gelmiş. Başkan burada konuşma yaparken meclis üyeleri her ne kadar burada olsa da, bugün altılı masanın toplantısı var, 'Ben buradayım, bana bakın' diyerek konuşma yapmak için gelmiş. Buradan altılı masaya mesaj. Buradan son günlerde il başkanı ile arası limoni ona mesaj vermek için gelmiş. Burası İBB Meclis salonu, başkan buraya bir kaçış konuşması yapmak için gelmiş. Ben de diyorum ki, sayın başkan kaçma. 2024 yılında biz seni göndereceğiz. Arkadaşlar 2023 hayali kuruyorlar. 2023'te akıbetiniz İTO seçimleri gibi olacak" dedi.

"BİR YILDA YÜZDE 100 HEDEFİNİ ŞAŞIRAN BİR YÖNETİM"

AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Şu anda bize hazırlanıp gelen bütçe diyor ki; ben 2023 yılında 115 milyar 250 milyon bütçe kullanacağım. Bu sadece büyükşehire ait bütçe. 115 milyarın 78 milyarı merkez idareden gelecek. Kötü yönetiliyordu ya oradan gelecek. Esas ilginç olan ne biliyor musunuz? 115 milyarda ilk sırada merkezi bütçe, ikinci sırada borçlanma. Üçüncü sırada 16 milyar özkaynak üreteceğim diyor. 2022 bütçesini sunarken 2023 borçlanma perspektifini yazarlarken 10 milyar yazmışlardı. Şimdi 20 milyar yazdılar. Bir yılda yüzde 100 hedefi şaşıran bir yönetim" ifadelerini kullandı.