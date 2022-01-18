Teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı... Semra Güzel'e ait belgeler HDP'nin kapatma davası dosyasına eklendi

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin Anayasa Mahkemesinde ki kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderdi.

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