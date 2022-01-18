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18 Ocak 2022 Salı 14:49:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 14:49:00

Teröristlerle fotoğrafı çıkmıştı... Semra Güzel'e ait belgeler HDP'nin kapatma davası dosyasına eklendi

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Son Dakika Haberleri.. PKK'lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel'e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler Anayasa Mahkemesi'nde görülen HDP'nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP'nin Anayasa Mahkemesinde ki kapatma davasıyla ilgili dosyaya eklenmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 2 klasör dolusu ek delil gönderdi.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
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