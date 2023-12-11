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11 Aralık 2023 Pazartesi 10:45:00 - Güncelleme:11 Aralık 2023 Pazartesi 10:45:00

Teröristlerin para akışı ve sabotaj planları deşifre edildi

Kaynak: TRT Haber

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MASAK, terör örgütü PKK üyelerinin hesap hareketlerine ilişkin rapor hazırladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı rapora ilişkin soruşturma başlattı, teröristlerin kirli ağları ve alçak planları deşifre edildi. Düzenlenen operasyonda onlarca şüpheli gözaltına alındı.

Ormanları yakıp suçu devlete atacak, "rant için yakılıyor" propagandası yapacaklardı. Marinalara ve hızlı trene yönelik sabotajlar gerçekleştireceklerdi.

PKK'lı teröristlerin hain planları ve örgüt içi para trafiği deşifre edildi.

MASAK raporu PKK'nın oyununu bozdu

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) terör örgütü PKK'nın finansal yapılanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

1 yıldır yapılan takip ve incelemede para transferi yapan şüpheliler belirlendi. Bazı zanlılara aynı hesaplardan peyderpey ödeme yapıldığı görüldü.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARA AKIŞINA DARBE: 38 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı raporla ilgili soruşturma başlattı. Terör örgütünün iletişim kanalları ortaya çıkarıldı, teknik takipleri sağlandı.

Örgütün sabotaj timi tarafından eylem yapmasını istedikleri şüphelilerin hesaplarına paralar aktarıldı. Talimatı alan örgüt üyeleri istenilen noktalarda keşiflerini gerçekleştirdiler. Ancak eylemlerini yapamadan yakayı ele verdiler.

İstanbul merkezli operasyonlarda 43 şüpheliden 38'i yakalandı.

İTİRAFÇI TERÖRİST SABOTAJ İÇİN KEŞİF YAPTIĞINI AÇIKLADI

Soruşturma dosyasına giren PKK itirafçısı M.U'nun ifadesi, hain planların boyutunu gözler önüne serdi.

"Örgüt bana 'Sana güvenebilmemiz için eylem yapmalısın' dedi. Beni 2021 Ocak ayında Tekirdağ'a gönderdiler. Çorlu yolu üzerinde bulunan bir fabrikanın doğal gaz yakıt tankının keşfini istediler, videolar çektim. Keşif sırasında hesabıma para yatırıldı. 2022 Ocak ayında da Bodrum'a geçtim, marinaları yakmak için keşif yaptım. Nisan ayında ise Eskişehir'e geçtim. Burada hızlı tren hattına eylem yapılması istendi. Eylemler için hesabıma 185 bin lira gönderildi."

ORMANLARI YAKIP SUÇU DEVLETE ATACAKLARDI

Bir başka itirafçı A.K ise devlet aleyhine propaganda yürütmek için ormanları yakma emri aldıklarını anlattı.

"Bana İstanbul'dan bidonla sülfürik asit gönderdiler. Çıkaracağım yangın için yapmam gereken karışımı anlattılar. Ben bununla orman yangınları çıkaracaktım. Seraları yakacaktım. Çıkaracağım yangınların suçunu devletin üzerine atacaklarını, 'Devlet rant için ormanları yaktı' propagandası yapacaklarını söylediler."

Etiketler : masak istanbul cumhuriyet başsavcılığı pkk terör ögütü
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