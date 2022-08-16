Terör örgütü YPG/PKK Karkamış ilçesine havan mermisi attı
Kaynak: AA
Terör örgütü PKK/YPG, Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 havan mermisi attı. Gaziantep Valisi Gül, saldırıya misliyle karşılık verildiğini bildirdi.
Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.
Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.
Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.
CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI
Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.
Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.
Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.
Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap , Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.
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