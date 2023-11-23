Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir kişi daha teslim oldu
Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terör örgütü PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.
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