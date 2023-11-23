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Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir kişi daha teslim oldu
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23 Kasım 2023 Perşembe 18:56:00 - Güncelleme:23 Kasım 2023 Perşembe 18:56:00

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: Bir kişi daha teslim oldu

Kaynak: AA

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Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 terör örgütü PKK mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı teröristin, Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları sonucunda Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist, Habur'da Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler : teslim olan PKK üyesi Irak barınma alanları MSB
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