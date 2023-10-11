Temizlikçiydi diyetisyen oldu
Samsun'da Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik yapmaya giden Burcu Tak, evlerinde temizlik hizmeti verdiği yaşlı ve engellileri kilolarından kurtarıp sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla eğitimine devam etme kararı aldı.
Samsun'da Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinde temizlik yapmaya giden Burcu Tak, evlerinde temizlik hizmeti verdiği yaşlı ve engellileri kilolarından kurtarıp sağlıklı yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla eğitimine devam etme kararı aldı.
Mesai saatleri dışında ders çalışarak kazandığı Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü'nden geçen yıl mezun olan Tak, görevinde terfi ettirildi. Uyguladığı diyet programlarıyla zayıflamaya başlayan vatandaşlar, verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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