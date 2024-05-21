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21 Mayıs 2024 Salı 15:10:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 15:10:00

Fatih'in 'tılsımlı madalyonu' açık artırmada satıldı

Kaynak: AA

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Fatih Sultan Mehmet'in şehzadelik dönemine ait olduğu düşünülen ve bilinen en eski Fatih portresini taşıdığı değerlendirilen bronz madalyon, Londra'daki açık artırmada 1,4 milyon sterline (yaklaşık 57 milyon lira) satıldı.

Londra'daki Bonhams Müzayede Evi'nde İslam ve Hint eserlerinin satışa çıkarıldığı açık artırmada Osmanlı dönemine ait çok sayıda eser de alıcısını buldu.

Müzayedenin en önemli parçaları arasında yer alan ve Fatih portresini taşıyan 1450 tarihli madalyon, 900 bin sterlin (yaklaşık 37 milyon lira) başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıktı.

Madalyon, açık artırma sonucunda 1,4 milyon sterline satıldı.

TILSIM AMAÇLI KULLANILDIĞI İDDİASI

Müzayedede satılan madalyonun üzerine işli Fatih'in resminin, Osmanlı padişahının en eski portresi olduğu düşünülüyor.

Bonhams, Fatih Sultan Mehmet'in şehzadeliğinde yapıldığı belirtilen ve üzerinde "Büyük Prens, Büyük Emir, Sultan Mehmet Efendi" ifadelerinin yazılı olduğu madalyonu 1450'ye tarihliyor.

Üzerinde yer alan delik nedeniyle boyna takıldığı ya da bir yere asıldığı düşünülen madalyonun, tılsım amaçlı kullanıldığı iddiası da Bonhams'tan paylaşılan bilgiler arasında.

İZNİK ÇİNİLERİ DE SATILDI

Müzayedede 25 santimetreye 25 santimetre ölçülerinde, İznik yapımı olduğu düşünülen 3 çini karo, 12, 14 ve 15 bin sterline (yaklaşık 490 bin, 570 bin ve 613 bin lira) alıcı buldu.

Yine İznik'te yapıldığı tahmin edilen 1575 tarihli 30 santimetre çapındaki çini tabağın satışı ise 55 bin sterline (yaklaşık 2,2 milyon lira) yapıldı.

Müzayedede Osmanlı dönemine ait gümüş tütsü kabı 2 bin sterline (yaklaşık 81 bin lira), gül suyu dökmek için kullanılan gülabdan ise 3 bin 200 sterline (yaklaşık 130 bin lira) satıldı.

Etiketler : fatih sultan mehmet fatih portresi açık artırma
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