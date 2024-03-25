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25 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00

TDV, Yemen'de 34 bin kişinin yararlanabileceği su kuyusu ve vakıf çeşmesi açtı

Kaynak: AA

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Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Yemen'de açtığı su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişi yararlanacak.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, TDV Yemen Koordinatörü Muhammet Bahattin Alkan koordinatörlüğünde "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında şebeke suyunun olmadığı Yemen'de su kuyusu ve vakıf çeşmesi açıldı.

Alkan, Marib şehrinde bulunan Sahnul-Vatan bölgesinde hayırseverlerin destekleriyle inşa edilen su kuyusu ve vakıf çeşmesinden 34 bin kişinin istifade edeceğini belirtti.

Su kuyusu ve vakıf çeşmesinin 160 metre derinliğinde, 13 metre yüksekliğinde ve 80 tonluk depoya sahip olduğunu aktaran Alkan, şunları kaydetti:

"Bölgede 6 bini aşkın ev bulunuyor ve iç savaşın etkisiyle bölgedeki evlerin sayısı her geçen gün artıyor. Bu evlerin hiçbirinde şu an şebeke hattı mevcut değil. İnsanlar tankerlerle satın aldıkları suları evlerinin çatısına koydukları bidonlara depolayarak su ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Marib Belediyesi bölgede şebeke hattı çalışması başlattı. İnşallah buradan çıkan su kısa süre sonra insanların evlerinde akmaya başlayacak."

Etiketler : yemen su kuyusu vakıf çeşmesi türkiye diyanet vakfı
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