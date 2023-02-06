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06 Şubat 2023 Pazartesi 21:38:00 - Güncelleme:06 Şubat 2023 Pazartesi 21:38:00

TCG İskenderun gemisi yaralıları hastanelere sevk edecek

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanı Akar, TCG İskenderun gemisinin bu gece İskenderun Limanı'na yanaşarak yaralıları Mersin'deki hastanelere sevk edeceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da deprem bölgesinde yaptığı açıklamada, "Öncelikli ihtiyacımızın hava yardım koordinasyonu olduğunu gördük. 17 uçakla bir hava yardım koridoru çevirdik. Bazı noktalarda helikopterler kullanılamıyor. Hava yardım koridorunu kullanmak suretiyle, yardım, AFAD ve sağlık personelini bölgelere ulaştırmak için gayret gösterdik.

Hava şartlarındaki olumsuzluk ve bazı havalimanlarındaki hasardan dolayı sıkıntılar olmakla beraber büyük bir gayretle arkadaşlarımız personeli yerlerine ulaştırdılar." diye konuştu. Bakan Akar, açıklamalarına söyle devam etti:

"Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki 8 adet doğal afet kurtarma timi ve Kıbrıs'taki doğal afet yardım timi de bölgeye intikal etmiş bulunmakta. Burada hava şartları soğuk olduğu için ciddi şekilde ihtiyaç var. Sıcak yemek için kış mutfaklarında hazırlanan yemekler 15 bin vatandaşa ulaştırıldı.

Sefer stoklarımızda bulunan malzemelerden 25 seyyar mutfak, banyo ve tuvalet ile imkan sağladık. Çadır ihtiyacı var. Mehmetçik bu konuda diğer konularda olduğu gibi çalışmalarını sürdürüyor. Alanda çadırların kurulmasını sağlıyor."

"TCG İSKENDERUN GEMİSİNİ GÖREVLENDİRDİK"

Şehir hastanesindeki hasardan dolayı ihtiyacı karşılamak üzere seyyar sahra hastanesi kurulması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Biraz da olsa sıkıntıyı hafifleteceğiz. Bölgedeki yaralıların hasardan dolayı TCG İskenderun gemisini görevlendirdik. Limana yanaşacak. Bütün yaralılarımızı sevk etmek suretiyle Mersin'deki daha donanımlı hastaneye sevk edeceğiz. Şu anda bütün Antakya bölgesinde 900 Mehmetçik vatandaşlarımızla çalışmak suretiyle yardım sağlıyor.

Burada onlara verilen görevler neyse yerine getirmenin gayreti içindeler. Milletimizin bağrından çıkan silahlı kuvvetlerimiz, Mehmetçik büyük bir fedakarlıkla vatandaşa yardımcı olmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Bazı yayınların da yapıldığını gördük. Mehmetçiğin gayretini görmeyenlerin gerçeği gördükten sonra özür dilemelerini bekliyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Hep beraber omuz omuza çalışmak suretiyle olabildiğince çok sayıda vatandaşımızı toprak altından kurtaracağız."

Etiketler : Gemi Hulusi Akar Son Dakika Türk Silahlı Kuvvetleri

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