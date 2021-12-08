Meclis'te CHP provokasyonu! TBMM'de yumruklar konuştu

TBMM Genel Kurulu, İçişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçe görüşmeleri için saat 11.00'de TBMM Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç başkanlığında toplandı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerine konuşma yapmak üzere kürsüye çıkan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili çeşitli iddialarda bulundu.

Bakan Soylu, bunun üzerine oturduğu yerden Aydın'a "Sahtekarsın" dedi.

Bakan Soylu ve Aydın arasındaki sözlü tartışmanın uzaması üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis Başkan Vekili Sadi Süreyya Bilgiç oturuma ara verirken, AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yumruklu kavga yaşandı. Kavga diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.