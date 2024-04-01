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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı
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01 Nisan 2024 Pazartesi 20:21:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 20:21:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yerel seçim mesajı

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Yerel seçim sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri' dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: "(Yerel seçim) Milletimizin kararına herkesin büyük olgunlukla saygı gösterdiğini görmek, Türkiye'nin ne kadar olgun bir demokrasiye sahip olduğunun işaretlerinden biri"

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Etiketler : TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Yerel Seçim
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