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"Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur"
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23 Nisan 2024 Salı 14:13:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:13:00

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da “23 Nisan Özel Oturumu”nda gerçekleştirdiği konuşmasında "Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da "23 Nisan Özel Oturumu"na başkanlık ederek açıklamalarda bulundu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkanlar...

İlk meclis, millettin tek temsilcisidir. Hiçbir şekilde milletin adına karar verme yetkisini kimseye bırakmamıştır.

Bugünkü TBMM de devlet kuran bir meclis olma hissiyatını asla ıskalamamalıdır.

TBMM'nin üzerine düşen büyük hassasiyet, milli birlik ve beraberliğimizi sağlayarak, toplumsal bütünlüğümüzden asla taviz vermeden Cumhuriyetimizin ikinci asrındaki milli ortak hedeflerimize yürüme kabiliyetini kullanabilmektir.

Yeni anayasa mecburdur, boynumuzun borcudur.

Cumhuriyeti ileriye götürecek, ülkemizi ileriye götürecek olan çocuklarımızdır.

Açık bir mezarlığa dönüştürülen Gazze'nin çocuklarını buradan sevgi ve saygıyla kucaklıyoruz

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : tbmm 23 nisan özel oturumu numan kurtulmuş
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