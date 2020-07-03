03 Temmuz 2020 Cuma 11:16:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 11:41:00
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu baro başkanlarına seslendi
TBB Başkanı Feyzioğlu: Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, "Baro başkanlarına sesleniyorum, dün TBMM'de komisyona çağrıldınız gelmediniz, yine aracılık edelim lütfen gidin konuşun. Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum. Diyalog kurmadan dava kazanabiliyor muyuz ki kendi mesleki davamızı kazanalım?" dedi.
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