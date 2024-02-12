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12 Şubat 2024 Pazartesi 13:44:00 - Güncelleme:12 Şubat 2024 Pazartesi 13:44:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar sorunudur

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24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş köpekler sorununa ilişkin "Bu sorun sahipsiz hayvanlar sorunudur. Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar sorunudur. Daha da özelinde sokaklarımızdaki sahipsiz köpekler sorunudur." dedi.

24 TV Arafta Sorular programında Star Gazetesi Yazarı Esra Elönü'nün sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıklamalarda bulunarak, ''(Başıboş köpekler sorunu) Bu sorun sahipsiz hayvanlar sorunudur. Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar sorunudur. Daha da özelinde sokaklarımızdaki sahipsiz köpekler sorunudur.'' ifadelerine yer verdi.

''(Başıboş köpekler sorunu) Bu sorun sahipsiz hayvanlar sorunudur. Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar sorunudur. Daha da özelinde sokaklarımızdaki sahipsiz köpekler sorunudur.''

''Bu konu tanımında bir sıkıntı var. Doğru tanımlarsak sorunu doğru çözeriz. Bu sorun sahipsiz hayvanlar sorunudur. Sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanlar sorunudur. Daha da özelinde sokaklarımızdaki sahipsiz köpekler sorunudur. Çünkü kamusal tarafı bir kenara bıraktığımızda hayvanın sahipsiz olması herhangi bir sorumlunun olmaması anlamına gelir. Kendinize ait bir hayvanınız olsa birine zarar verdiğinde sahibi olarak siz sorumlusunuz. Bütün olay buradan çıkıyor. Özellikle büyük şehirlerde bunun sosyal hayatı etkilemesini bir kenara bırakın, cana zarar vermeye kadar giden bir sonucu var.''

''Eğer biz yurt dışından tohum gelmezse batarız, hiçbir şey yapamayız tezi doğru değil. Çünkü Türkiye artık tohumda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında.''

''Saksıda maydanoz yetiştirip ülkesi için sabahın kuşluk vaktinden gecenin yarısına kadar çalışan insanları küçümsemek beni yaralıyor ve zoruma gidiyor. Bunu hazmedemiyorum. Çünkü gıda ve üretim konusu gerçekten çok önemli. Tohum konusu çok önemli. Eğer biz yurt dışından tohum gelmezse batarız, hiçbir şey yapamayız tezi doğru değil. Çünkü Türkiye artık tohumda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında. Tohumcu ülkeler arasında anılıyor. Ülkemizde üretilen tohumların %97'si bu topraklarda üretiliyor. Sertifikalı tohumlar. 2023 yıl sonu itibariyle 117 ülkeye bu ülkenin tohum üreticileri satış yaptı. Bugün dünyada hangi ülke birbiriyle bu işi yapmıyor? ''

''Artık gıdanın adı büyük puntolar ile üzerinde olacak. Ürünün üzerindeki resimle içeriği aynı değilse kesinlikle yasaklıyoruz.''

''Son dönemde özellikle üzerinde durduğumuz bir husus var. Yılda yaklaşık 1.300.000 civarında rutin denetim yaparız. 2023 yılı rakamları bu şekilde. Bunun dışında sektörel denetimler yapmaya başladık. Sadece süt ve süt ürünleri sektörü. Geçtiğimiz günlerde kızartma yağları konusunu ele aldık. Halkımızın gıdasıyla alakalı sıkıntı oluşturabilecek ne varsa üzerine gidiyoruz. Nar ekşisi izlenimi veren nar ekşisi sosu ambalajının üzerinde nar resmi görüyorsunuz buna nar diyorsunuz ama değil. Size yanıltıyor. Dolayısıyla biz gıda etiketleri ile ilgili çalışmayı bitirmek üzereyiz. Artık gıdanın adı büyük puntolar ile üzerinde olacak. Ürünün üzerindeki resimle içeriği aynı değilse kesinlikle yasaklıyoruz. Mesela bitkisel margarinin üzerinde tereyağ keyfi yazıyor. Bu nasıl olabilir? Yanıltıcıdır. Ya da muzlu süt. Bunların hepsini yasaklıyoruz. Üreticinin tüketiciyi yanıltmasına izin vermeyeceğiz.

Etiketler : 24 tv arafta sorular esra elönü tarım ve orman bakanı ibrahim yumaklı
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