TARİHİN GÖNÜLLÜ YOLCUSU

HAYALLERİNİN PEŞİNDE



Çorum'da yaşayan 34 yıllık inşaat teknikeri 53 yaşındaki Necibe Şahin, Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde birinci sınıfı tamamlayıp Şapinuva'daki arkeolojik kazıya gönüllü olarak katıldı. Fedakarlığı ve özverisiyle görevlilerin sevgisini kazanan, ekibin ablası Necibe Şahin, emekli olmak yerine hayallerinin peşinden gitmenin mutluluğunu yaşıyor.

YORULMAK NEDİR BİLMİYOR

Şapinuva Antik Kenti'ndeki arkeolojik kazılara katılmak için her gün 140 kilometre yol kat eden 3 çocuk annesi Necibe abla "Çorum'dan buraya her gün gidiş geliş yapıyorum. Zorlanıyorum ama sevdiğim için yorulmuyorum. Sabah çok erken kalkıp ekip arkadaşlarım için ikramlıklar hazırlıyorum. Saat 10.00 gibi de burada oluyorum, tarihe yolculuğumuz heyecan içerisinde başlıyor" dedi.

4 BİN YILLIK KALIP BULDU

Necibe Abla, "Geçen gün bir kalıp buldum. Arkadaşlar yaklaşık 4 bin yıllık olabileceğini söyledi. 4 bin yıl önce birileri yapmış, sen onu buluyorsun. Çok güzel bir duygu" diye anlattı.

