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20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:35:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2024 Pazartesi 10:35:00

Reisi'nin ölümü... Başkan Erdoğan'dan İran'a taziye mesajı

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Helikopter kazasında vefat ettiğini öğrendiğimiz İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından İran Cumhurbaşkanı Reisi için taziye mesajı yayımladı.

Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi'ye Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah'tan rahmet diliyorum. Başta İran İslam Cumhuriyeti'nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi'nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum.

Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi'yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran'ın yanında olacağız."

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Etiketler : recep tayyip erdoğan iran cumhurbaşkanı ibrahim reisi taziye mesajı
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