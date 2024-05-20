İranlı yetkililer, Akıncı İHA'nın tespitlerinin ardından bulunan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

#SONDAKİKA İranlı yetkili: Cumhurbaşkanı Reisi ve Dışişleri Bakanı kazada hayatını kaybetti. pic.twitter.com/DEQo9uMaRk — 24 TV (@yirmidorttv) May 20, 2024

Düşen helikopterin enkazından yeni görüntüleri paylaşıldı

#SONDAKİKA Reisi hayatını kaybetti. Düşen helikopterin enkazından yeni görüntüleri paylaşıldı pic.twitter.com/9rhFPQbp7W — 24 TV (@yirmidorttv) May 20, 2024

AKINCI IHA TESPİTLERİN KOORDİNATLARINI PAYLAŞMIŞTI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün helikopterle, İran-Azerbaycan sınırında bir barajın açılış törenine katılmıştı.

İran devlet televizyonu, Reisi'nin helikopterinin bölgeden dönerken sert iniş yapması suretiyle kaza meydana geldiğini; Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de helikopterde bulunduğunu duyurmuştu.

Arama kurtarma ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmaların güçlükle sürdüğünü bildirmiş, İran, Türkiye'den havadan arama çalışması yapmak için insansız hava aracı (İHA) talep etmişti.

ENKAZI AKINCI İHA BULDU



Akşam Gazetesi GYY Mustafa Kartoğlu (@mkartoglu): İran, Türkiye'nin kabiliyetlerini biliyor. "Cumhurbaşkanımızı lütfen gelip siz bulun" diyen bir ülkeyle karşı karşıyayız. Bu gayet doğal ve normal. Akıncı TİHA müthiş bir başarı gösterdi... pic.twitter.com/8UAVDEaK1B — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) May 20, 2024

Türkiye'nin, İran Cumhurbaşkanı Reisi ve bazı yetkililerin geçirdiği helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA, helikopterin enkazı olabileceği düşünülen ısı kaynağını tespit ederek koordinatlarını İran makamlarıyla paylaşmıştı.

Görevini tamamlayan Akıncı İHA yurda döndü