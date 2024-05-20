Reisi'nin ölümü... Türkiye'den ilk açıklama geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İran'dan gelen vefat haberi bizi derinden üzdü. Kaza haberini ilk aldığımız andan itibaren elimizdeki bütün imkanları seferber ettik."

"Malesef İran'dan gelen vefat haberleri bizleri derinden üzmüştür. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve kıymetli mevkidaşım, değerli dostum Hüseyin Emir Abdullahiyan'a Allah'tan rahmet diliyorum"

"(Pakistan'la) Afganistan'da kalıcı istikrar için iş birliği yapacağız"

"Özellikle ticaret alanında var olan 1 milyar dolarlık ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak için ortak bir hedef koyduk."

"Başkalarına sürekli insan hakları ve demokrasi dersi verenlerin (İsrail'in Gazze'de işlediği) bu suça ortak olmalarını kınıyoruz"

Reisi helikopter kazasında hayatını kaybetti