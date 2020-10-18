18 Ekim 2020 Pazar 21:39:00 - Güncelleme:18 Ekim 2020 Pazar 21:39:00
Taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Haberleri.. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
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