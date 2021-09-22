Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar
Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi yer aldı.
- Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar
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