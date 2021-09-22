VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kamikaze İHA çağı başlıyor!
Fransa'daki Türk cinayetinde yeni gelişme
Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar
"Tarihin Sıfır Noktası" BM'nin bahçesinde
Akşener'in sırtını sıvazladığı FETÖ'cünün yalanı ortaya çıktı
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Başbakan Dibeybe karara isyan etti
Ağır darbe! Terör örgütü PKK ilk kez bu halde
İnanılmaz detaylara ulaşıldı: Bir şişesi binlerce kişiyi öldürebilirdi
Kamuya on binlerce kişilik personel alımı müjdesi
Köşeye sıkışan Kılıçdaroğlu'nun imdadına yetişti
Oruç Reis Mavi Vatan'a sokmadı
Salonu terk ettiler
38 milyon TL'lik vurgun!
Kanatları yere basmayan festival TEKNOFEST
Açık ortaklık yoksa oy yok
Bakan Kurum: Paris iklim anlaşması ekimde Meclis'te
Türkiye-ABD zirvesi! Masada Afganistan var
Dünya devinden sürpriz hamle! Japonya'da bir ilk olacak
ABD'nin SPK'sından kripto para uyarısı: Uzun süre geçerli olmaz
Sıcaklıklar düşüyor, sağanak geliyor
BM'de tarihi konuşma
11 yılda 50 milyon lira kazandı
Karantina bitti alışverişe koştu
22 Eylül 2021 Çarşamba 11:12:00 - Güncelleme:22 Eylül 2021 Çarşamba 11:12:00

Suriye'den Türkiye'ye gireceklerdi... Sınırda yakalandılar

ABONE OL

Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerimiz, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." bilgisi yer aldı.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı DEAŞ terör örgütü Türkiye Suriye
Harbiye'de kahkaha tufanı

Harbiye'de kahkaha tufanı
46 yaşında doğalım pozu

46 yaşında doğalım pozu
Konserler başlıyor

Konserler başlıyor
Ameliyat olacak

Ameliyat olacak
Hem çekti hem oynadı

Hem çekti hem oynadı
Düğünüme hazırlanıyor gibiyim

Düğünüme hazırlanıyor gibiyim
Hasta yatağında duygulandıran koro

Hasta yatağında duygulandıran koro
Ekranda kendimi izlemem

Ekranda kendimi izlemem
Ece yine mutsuz

Ece yine mutsuz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER