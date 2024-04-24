VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tekin'den öğretmen ataması ve KPSS açıklaması
Nasır Hastanesi'nde soykırımcı İsrail vahşeti! 51 Gazzelinin cesedi daha çıkarıldı
Meteoroloji'den bazı iller için lodos uyarısı
"Teknolojide tekelleşme fırsat eşitliğine zarar veriyor"
Valilik aşırı sıcaklara karşı o ili uyardı
Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde askeri hareketliliği devam ediyor
24 Nisan 2024 Çarşamba 17:58:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 17:58:00

Soykırımcı İsrail'in Gazze'nin kuzeyinde askeri hareketliliği devam ediyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları aralıksız devam ederken bölgede askeri hareketlilik sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi çevresindeki askeri hareketliliği görüntülendi.

Sderot kenti yakınlarında İsrail ordusuna ait zırhlı personel taşıyıcı, kamyon ve askeri ciplerin Gazze Şeridi'nin kuzey bölümünden ayrıldığı, bazılarının da Gazze'ye doğru ilerlediği görüldü.

Bölgede İsrail'e ait çok sayıda insansız hava aracının uçuş yapması dikkati çekti.

Gazze Şeridi'nde bazı noktalarda meydana gelen patlamalar nedeniyle dumanlar yükseldi. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yapıların büyük bir kısmının enkaz halini aldığı bazılarının da ağır hasar gördüğü kameralara yansıdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlayan saldırıları 201 gündür devam ediyor.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerinde İsrail'in kara işgali ve saldırılarını sürdürmekteki ısrarı, Hamas'ın ise kalıcı bir ateşkes talep etmesi müzakerelerin tıkandığı noktalar olarak gösteriliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli öldü.

İSRAİL REFAH'A SALDIRI BAŞLATACAĞINI SÖYLÜYOR

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen koridora yeni bir saldırı başlattığını açıklamıştı.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.

Etiketler : israil refah saldırı Filistin Gazze
‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu

‘Acı Veriyor'a Seda Sayan yorumu
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'

Kubat'tan ‘Soğumuş Çay'
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX