Son yılların modası: Türkiye'de çalışmış ve Türkçe bilen istihbarat başkanları

İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Richard Moore, dün İngiliz dış istihbarat servisi olan MI6'nın yeni başkanı olarak atandı.

Çok iyi bir Türkçeye sahip olan Moore'un, İngiliz istihbaratının başına getirilmesi Türkiye'de çalışmış ve Türkçe bilen diğer isimleri akıllara getirdi.

Moore gibi Türkiye'de elçilik görevini yapmış Fransız isim Bernard Emie, Fransa'nın dış istihbarat servisi olan DGSE'nin başkanlığını yürütüyor. Emie, 2007-2011 yılları arasında Türkiye'de bulunmuş ve iyi bir Türkçesi var.

CIA'in başına geldikten sonra "işkenceci başkan" olarak anılan Gina Haspel, 2000'li yılların başında Türkiye'de çalışmıştı. Çok iyi Türkçe bilen Haspel, CIA'in başına geçen ilk kadın başkan ünvanına sahip.

ABD'nin Suriye Temsilcisi James Jeffrey ve Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov da çok iyi Türkçe bilen isimler arasında yer alıyor. 1989 yılında Moskova Devlet Üniversitesi Türkoloji bölümünden mezun olan Peskov, Türkiye'de herhangi bir görev yapmadı. Jeffrey ise Türkiye'de 2008-2010 yılları arasında ABD'nin Türkiye Büyükelçisi görevini yürüttü.

(Haber7)