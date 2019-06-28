28 Haziran 2019 11:01 | Cuma
Son dakika... Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu bildirildi.
Bölgedeki operasyonların sürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Son dakika... Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu
- Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile bir araya geldi
- Son dakika... Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı var
- Son dakika... Pençe harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 60'a ulaştı
- Son dakika... TSK'dan Kandil'e hava harekatı: Terör hedefleri imha edildi