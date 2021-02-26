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Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek
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26 Şubat 2021 Cuma 21:06:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 21:10:00

Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! 56 saat sürecek

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu kısıtlaması başladı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında, 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı 56 saat sürecek kısıtlama öncesi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliği'ne genelge gönderildi. Genelgeye göre, vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için bu hafta sonuna özel vergi dairelerinin açık olacağı duyurulurken, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyenler, belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacağı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 1 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDA BİR İLK

İçişleri Bakanlığı, borç yapılandırmasının son günü olan 1 Mart'ta vergi dairelerinde yoğunluk yaşanmaması için valiliklere genelge gönderdi. Genelgede, vergi borcu ödemesi ve yapılandırmasında son tarih 1 Mart olduğu için bu hafta sonuna özel vergi dairelerinin açık olacağı duyuruldu. Genelgeye göre, vergi borçlarını ödemek/yapılandırmak isteyeler belgelerini yanlarında bulundurmaları halinde hafta sonu kısıtlamadan muaf tutulacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Genelge kapsamında vergi borçlarını ödemek/ yapılandırmak isteyen vatandaşlar borç bilgilerini içeren belgeleri yanında bulundurmak ve güzergahla sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.

İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıkları arasında yapılan görüşmeler kapsamında vergi borcu ödemesi/ yapılandırmasında son tarih olan 1 Mart Pazartesi gününde, vergi dairelerine yoğunluk yaşanmaması için 81 İl Valiliği'ne "Vergi ve Borç Yapılandırma" konulu genelge gönderildi.

Genelgede, vergi ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 7256 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran vatandaşların peşin veya taksitler halinde ödeyebilecekleri son tarih 1 Mart 2021 Pazartesi günü olduğu belirtildi.

Genelgede Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılandırma kapsamında vergi borçlarını hafta sonu ödemek isteyen vatandaşların gelen talepler dikkate alınarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde vergi dairelerinin açık bulundurulmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılandırma kapsamında olan diğer kamu idareleri de kurumlarınca uygun görülmesi halinde aynı tarihlerde açık bulunabileceği belirtildi.

Bu çerçevede; ödemenin son tarihi olan 1 Mart 2021 günü yoğunluk yaşanmaması ve vatandaşların kanunun getirmiş olduğu imkânlardan azami ölçüde yararlanılabilmesi amacıyla 27 ve 28 Şubat 2021 Cumartesi ve Pazar günlerinde güzergah ve muafiyet sebebiyle sınırlı olacak şekilde; yapılandırılan borçlarını ödemek üzere vergi daireleri ile diğer kamu idarelerine gidebilecek.

Ödeme yapmak isteyen vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasından; yapılandırılan borcun ödemesini yapmak üzere sokağa çıktıklarını gösterir belgeyi (borç yapılandırmasına ilişkin başvuru dilekçesi, ödeme planı vb.) yanlarında bulundurmak ve istenildiğinde ibraz etmek kaydıyla muaf olacak.

Ödemelerin yapılacağı vergi daireleri ile kamu idarelerinde görevli personelin ise kurum kimliklerini ibraz etmek kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından istisna olacak.''

Etiketler : Sokağa çıkma kısıtlaması Koronavirüs kısıtlama
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