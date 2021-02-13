  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
-0 / 3
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türk SİHA'larına büyük ilgi
Sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek
DSÖ: Kovid-19'un kökenine ilişkin tüm hipotezler hala masada
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 763 vaka tespit edildi
BM Özel Raportöründen 'Myanmar'a yönelik silah ambargosu ve seyahat yasağı kararı alınsın' çağrısı
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda 4 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Çelik'ten yeni anayasa açıklaması
Çeşme'de hortum: Araçlar devrildi, yaralılar var
Bakanlıktan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili açıklama
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Boğa kariyer, İkizler aşkta adımlar ata...
Korsanlar tarafından kaçırılan 15 Türk denizci kurtarıldı
Öğrencilere sanal laboratuvarlarda deney imkanı
İşte uzaya çıkacak Türk astronotta aranacak özellikler
TPAO Genel Müdürü'nden flaş açıklama: Haziran'ı bekleyin
Başkan Erdoğan: 36 milyar liraya yükselttik
Mavi Vatan'ın insansız muhafızı suya indirildi
33 terörist daha artık etkisiz!
Mehmetçik adım adım Kandil'e ilerliyor
'Faizsiz ev'e BDDK denetimi geliyor
Nostaljik şarkı
Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
Seti durdurmadık
Google koyu mod yolda
Bu tavukların tanesi 2 bin lira
13 Şubat 2021 Cumartesi 00:12:00 - Güncelleme:13 Şubat 2021 Cumartesi 00:14:00

Sokağa çıkma kısıtlaması 56 saat sürecek

ABONE OL

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında, 15 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. On-line sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlaması ikamet
Kazakistan ile yeni birliktelik

Kazakistan ile yeni birliktelik
Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip

Cem Karaca'nın 17. yılına özel klip
Hayalim anneannemdi

Hayalim anneannemdi
Nafaka kaldırılsın

Nafaka kaldırılsın
Diziye ‘virüs' molası

Diziye ‘virüs' molası
Ofisini su bastı

Ofisini su bastı
Şarkılara ara vermek yok!

Şarkılara ara vermek yok!
Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu

Bahar'dan "Çıngıraklı Yılan" pozu
19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

19 Şubat'ta 'Duru Olmak'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER