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12 Ekim 2023 Perşembe 07:54:00 - Güncelleme:12 Ekim 2023 Perşembe 07:54:00

Şişli'de yangın: 1 yaralı

Kaynak: IHA

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Şişli'deki bir apartmanın 2. katındaki dairede çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Şişli'de 5 katlı binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede alevlerin içinde mahsur kalan bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı. Ambulansa alınan yaralının vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar olduğu öğrenildi.

Yangın, saat 01.30 sıralarında Şişli İzzetpaşa Mahallesi Deniz Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, binanın 2'nci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri dairede çıkan yangına müdahale ederken içeride alevlerin içinde kalan bir vatandaşı kurtarmak için çalışma başlattı.

Dairede mahsur kalan vatandaş itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanık olan yaralıya sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangında dairede maddi hasar meydana geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Etiketler : yangın hasarı apartman yangını Şişli yangını Şişli
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