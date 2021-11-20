Siirt'te bazı okulların ders süresi azaltıldı
Kaynak: TRT Haber
Koronavirüsle mücadele kapsamında, yoğunluğun azaltılması ve hijyen kurallarının iyileştirilmesi amacıyla Siirt'te bazı okullarda ders süreleri 30 dakikaya düşürüldü.
Siirt Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantıda salgınla mücadele kapsamında bazı kararlar alındı.
Sınıf mevcudu kalabalık olan okulların giriş çıkışlarında öğrenci-veli yoğunluğunun azaltılması, ders ve dönem aralarında temizlik ve hijyen şartlarının iyileştirilmesi amacıyla, daha önceden belirlenen okullara ek olarak, Gazi İlkokulu, Çevik Ersin Temel İlkokulu, Gazi Ortaokulu ve 14 Eylül Ortaokullarında ders süreleri 30 dakikaya düşürüldü.
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