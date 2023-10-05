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05 Ekim 2023 Perşembe 12:45:00 - Güncelleme:05 Ekim 2023 Perşembe 12:45:00

SGK'ye 1392 sözleşmeli personel alınacak

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1392 sözleşmeli personel alınacağını bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza, 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alımı gerçekleştiriyoruz. Başvuru tarihleri, 5-11 Ekim 2023. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Detaylar ve başvuru için ÖSYM sistemini takip edebilirsiniz."

Sözleşmeli personel alımına ilişkin detaylara ÖSYM'nin internet sitesinden erişilebiliyor.

Etiketler : SPOT: Vedat Işıkhan Çalışma Bakanı SGK alımı Sosyal Güvenlik Kurumumuz
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