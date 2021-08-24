MSB duyurdu! Terör hedefleri yerle bir edildi

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24 Ağustos 2021 Salı 09:01:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2021 Salı 10:57:00

TSK ve MİT'ten ortak operasyon... Hedefler bir bir vuruldu

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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, MİT ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 28 terör hedefi, hava harekâtı ile vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde teröristler tarafından barınak, sığınak, mühimmat deposu ve sözde karargah olarak kullanılan 28 hedefin hava harekatıyla imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütüne karşı etkin ve kapsamlı terörle mücadele harekatı kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, Milli İstihbarat Teşkilatı ile koordineli yürütülen çalışmalarda, 200 kilometre derinlikte Irak'ın kuzeyinde yer alan Asos bölgesinde bazı yerlerin teröristler tarafından kullanıldığı tespit edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜNE AĞIR DARBE

Hedeflere yönelik 20'den fazla uçağın katılımıyla düzenlenen hava harekatı sonucu, teröristlere ait barınak, sığınak ve mühimmat depoları, sözde karargah yerleri ile mağaralardan oluşan 28 hedef imha edildi.

Büyük oranda yerli ve milli mühimmat kullanılan hava harekatıyla terör örgütünün bölgedeki varlığına ağır darbe vuruldu.

Açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edilecektir." ifadesine yer verildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR, OPERASYONUNU HAREKAT MERKEZİNDEN YÖNETTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde Asos bölgesindeki 28 terör hedefinin imha edildiği hava harekatını, Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal eşlik etti.

Akar'ın, terör hedeflerine yönelik talimatlar verdiği operasyonda, uçaklar hedefleri tam isabetle vurarak, emniyetli şekilde üslerine döndü.

Öte yandan Bakanlık, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde gerçekleştirilen çalışma sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit edilen 28 terör hedefi, sabah saatlerinde düzenlenen ve 20'den fazla uçağın katıldığı hava harekatıyla imha edilmiş, terör örgütü PKK'ya ağır darbe indirilmişti.

Etiketler : PKK Terörist Şahabi Selahaddin Şahabi
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