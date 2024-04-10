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10 Nisan 2024 Çarşamba 07:38:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 07:38:00

Seçimlerden sonra gariplikler başladı

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CHP, kazandığı belediyelerde daha önce verdiği sözleri bir kenara bırakıp rakiplerine karşı itibar suikastlarına yöneldi. Jakuzi iftirası atıldı, mazbata alınmadan belediye binası basıldı.

Muhalefet, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde takındığı agresif tavrını, seçimlerden sonra da sürdürüyor. Öyle ki işi siyasi rakiplerine itibar suikasti düzeyine kadar vardıranlar var. Kimi belediye başkanları, mazbatalarını alır almaz önceki döneme ağır ithamlarda bulunurken, bazı belediye başkanları mazbatayı almayı bile beklemedi.

KAPININ KİLİDİNİ KIRDI

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi'nde, CHP'li aday Uğur Güneş henüz mazbatasını almadan belediye başkanının makam odasının kapısını zorla açtırarak içeriye girdi. Çilingirle kapının kilidini değiştirdi. Seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle kesin sonuçların açıklanmadığı ilçede CHP'li Güneş, yazı işleri müdürvekilinde bulunan yedek anahtarla, "Başkan artık benim" diyerek, halen görevde olan belediye başkanı Mehmet Zihni Sayın'ın odasına zorla girdi. Kapının kilidini değiştirtti.

JAKUZİ YALAN ÇIKTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanlığını yapan Necati Özkan, Sancaktepe'de yeni başkan Alper Yeğin'i kutlamak için gittiği belediye binasının başkanlık katının 6 bin metrekare olduğunu, katta jakuzi ve 200 metrekarelik mutfak bulunduğunu ileri sürdü. Eski Başkan Şeyma Döğücü, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak hakkında karalama kampanyası yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Alper Yeğin ise jakuzi olmadığını itiraf etti, iftirayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa Belediyesi başkanlığını kazanan CHP'li Ferdi Zeyrek, 26-29 Mart tarihleri arasında 416 milyon TL'lik cari borç ödemesi yapıldığını, bunun 1 milyon TL'sinin kuruyemiş faturası olduğunu söyledi. w ANKARA (AKŞAM)

Etiketler : seçim jakuzi yalan
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