Seçimlerden sonra gariplikler başladı

Muhalefet, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde takındığı agresif tavrını, seçimlerden sonra da sürdürüyor. Öyle ki işi siyasi rakiplerine itibar suikasti düzeyine kadar vardıranlar var. Kimi belediye başkanları, mazbatalarını alır almaz önceki döneme ağır ithamlarda bulunurken, bazı belediye başkanları mazbatayı almayı bile beklemedi.

KAPININ KİLİDİNİ KIRDI

Bartın'ın Kurucaşile Belediyesi'nde, CHP'li aday Uğur Güneş henüz mazbatasını almadan belediye başkanının makam odasının kapısını zorla açtırarak içeriye girdi. Çilingirle kapının kilidini değiştirdi. Seçim sonuçlarına yapılan itiraz nedeniyle kesin sonuçların açıklanmadığı ilçede CHP'li Güneş, yazı işleri müdürvekilinde bulunan yedek anahtarla, "Başkan artık benim" diyerek, halen görevde olan belediye başkanı Mehmet Zihni Sayın'ın odasına zorla girdi. Kapının kilidini değiştirtti.

JAKUZİ YALAN ÇIKTI