VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İzmir'de gasbedilerek silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
CHP'de olağanüstü kurultay iddiası: Kılıçdaroğlu genel başkanlık hesaplarına başladı
Gezeravcı, mikro yerçekiminde kurşunsuz lehimleme yaptı
İşgalci İsrail'den ateşkes ve esir takası için yeni hamle
Eski İsrail İstihbarat Şefi'nden alçak itiraf! Soykırıma 'intikam savaşı' kılıfı
OPEC grubu, petrol üretimini kısma politikasını nisan ayına kadar sürdürecek
01 Şubat 2024 Perşembe 21:05:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 21:05:00

Kilise saldırısında yeni gelişme: 34 şüpheliye tutuklama talebi

ABONE OL

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Detaylar geliyor...

Etiketler : Santa Maria Kilisesi silahlı saldırı tutuklama talebi Savcılık işlemleri
Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor

Melisa Döngel kendine küsmemek için çabalıyor
Evliliğim muhteşem gidiyor

Evliliğim muhteşem gidiyor
Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var

Pelin Akil: Annelik kaygısı hala var
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Depremzede çocuklarla buluştu

Depremzede çocuklarla buluştu
İlker'den müzikal atak

İlker'den müzikal atak
Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu

Şilan Makal anne olduktan sonra değişen hayatıyla ilgili konuştu
Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

Perihan Savaş: Kadınlarımız çok değerli

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX