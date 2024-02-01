Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
01 Şubat 2024 Perşembe 21:05:00 - Güncelleme:01 Şubat 2024 Perşembe 21:05:00
Kilise saldırısında yeni gelişme: 34 şüpheliye tutuklama talebi
Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'nde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı olayına ilişkin Savcılık işlemleri biten 34 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
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