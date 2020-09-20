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20 Eylül 2020 Pazar 23:10:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 23:10:00

Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

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Narkotik polisinin Samsun'da gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Samsun'da narkotik polisinin arama yaptığı araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına sürücü A.P. yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. ve uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde 2 gün önce şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta araçta yapılan aramada 1113 gram sentetik uyuşturucu ve 15,01 gram esrar ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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