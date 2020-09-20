Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Samsun'da narkotik polisinin arama yaptığı araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirilmesi üzerine gözaltına alınan 6 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına sürücü A.P. yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. ve uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde 2 gün önce şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta araçta yapılan aramada 1113 gram sentetik uyuşturucu ve 15,01 gram esrar ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.